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Повінь на Закарпатті: рівень води пішов на спад, критична ситуація минула, - ВІДЕО

Бригади рятувальників відкачують воду з підтоплених протягом п'ятниці домогосподарств
На річках Закарпатської області почався спад води, критична ситуація з льодоходом минула.
Повінь на Закарпатті: рівень води пішов на спад, критична ситуація минула, - ВІДЕО Фото:moskal.in.ua

Вночі лід на річці Тиса поплив на територію Угорщини. Нових підтоплень домогосподарств не зафіксовано, - повідомив голова облдержадміністрації Геннадій Москаль.

Дорога Мукачево - Рогатин між Сільцем і Греблею (Іршавський район), яка була заблокована в п'ятницю ввечері через перелив річки Іршавка, вільна.

У Виноградівському районі річка Боржава в ніч на суботу вийшла з берегів і підтопила частину місцевої дороги між с. Шаланки та Великі Ком'яти. Рух автотранспорту зараз припинено, однак протягом декількох годин вода піде на спад і проїзд буде звільнений. На всіх інших дорогах області автомобільний проїзд забезпечений. Проблем з водо-, газо - і енергозабезпеченням немає, всі комунікації працюють у штатному режимі.

Зараз бригади рятувальників відкачують воду з підтоплених протягом п'ятниці домогосподарств.

Оскільки висота снігу в горах вдвічі перевищує норму, у високогірних районах області зберігається висока вірогідність сходження лавин. На найнебезпечніших ділянках чергують бригади рятувальників.

Протягом п'ятниці піротехніки обласного управління держслужби з надзвичайних ситуацій та військові 128-ї гірсько-піхотної бригади здійснили 20 підривів льодових заторів, щоб розблокувати хід води в притоках Тиси, Латориці, Боржави і Вужа. Станом на 10:00 суботи затори залишаються на річці Боржава в Іршавському районі, на р. Вуж в Дубриничах (Перечинський район), р. Визниця у Мукачівському районі і р. Латориця у Мукачеві біля замку "Паланок". Туди направлені піротехніки, які в разі необхідності підірвуть крижані брили.

Увечері в п'ятницю льодохід на річці Ріка зніс підвісний міст у селищі Нижній Бистрий Хустського району. Протягом декількох годин селяни міст відновили.

Нагадаємо, впродовж минулої доби на території Закарпатської області спостерігалося погіршення погодних умов. Внаслідок цього на території області сходили лавини та підтоплені дворогосподарства в окремих населених пунктах.

 
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04 02 2017 17:54
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