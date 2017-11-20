CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість жертв повені в грецьких Афінах зросла до 20 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Повінь у Греції: кількість жертв збільшилася до 20 осіб
Ще дві людини вважаються зниклими без вісти
Фото: dw.com
У неділю в афінському передмісті Мандра виявили тіло 83-річного чоловіка.
Ще дві людини вважаються зниклими без вісти, - повідомляє DW.
Після сильних злив в центральній і північній частинах Греції, уряд ввів режим надзвичайного стану.
Повінь накрила передмістя Афін 15 листопада. Сильні дощі перетворили дороги в бурхливі потоки бруду і сміття та спричинили серйозні руйнування.
Повінь стала одним з найгірших катаклізмів за останнє десятиліття у цьому районі Греції. Найбільше постраждав район Мандра.
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20 11 2017 08:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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