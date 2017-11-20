Повінь у Греції: кількість жертв збільшилася до 20 осіб Ще дві людини вважаються зниклими без вісти

Кількість жертв повені в грецьких Афінах зросла до 20 осіб.

Фото: dw.com

У неділю в афінському передмісті Мандра виявили тіло 83-річного чоловіка. Ще дві людини вважаються зниклими без вісти, - повідомляє DW. Після сильних злив в центральній і північній частинах Греції, уряд ввів режим надзвичайного стану. Повінь накрила передмістя Афін 15 листопада. Сильні дощі перетворили дороги в бурхливі потоки бруду і сміття та спричинили серйозні руйнування. Повінь стала одним з найгірших катаклізмів за останнє десятиліття у цьому районі Греції. Найбільше постраждав район Мандра.

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