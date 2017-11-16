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Повінь в Греції забрала життя вже 15 осіб

Поранень зазнали близько 17 людей
Повені в околицях столиці Греції Афін, спричинені сильними зливами, призвели до загибелі вже 15 людей.
Повінь в Греції забрала життя вже 15 осіб Фото: ekathimerini.com

З 15 загиблих – десяти чоловіків і п’ятьох жінок – 13 осіб були знайдені у містечку Мандра, повідомляє видання Ekathimerini.

Більшість загиблих були знайдені у їхніх затоплених будинках чи на подвір’ях. Крім того, поранення отримали 17 осіб.

Зазначається, що найбільше від повені постраждали містечка Мандра і Неа Перамос, де багато незаконної забудови і погана система відведення стічних вод.

Синоптики прогнозують, що в найближчі дні сильні дощі в регіоні не припиняться.

Нагадаємо, що тропічний шторм "Дамрі" забрав життя 27 осіб у В'єтнамі, ще 22-х людей вважають зниклими безвісті.

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16 11 2017 10:17
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