CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПовені в околицях столиці Греції Афін, спричинені сильними зливами, призвели до загибелі вже 15 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Повінь в Греції забрала життя вже 15 осіб
Поранень зазнали близько 17 людей
Фото: ekathimerini.com
З 15 загиблих – десяти чоловіків і п’ятьох жінок – 13 осіб були знайдені у містечку Мандра, повідомляє видання Ekathimerini.
Більшість загиблих були знайдені у їхніх затоплених будинках чи на подвір’ях. Крім того, поранення отримали 17 осіб.
Зазначається, що найбільше від повені постраждали містечка Мандра і Неа Перамос, де багато незаконної забудови і погана система відведення стічних вод.
Синоптики прогнозують, що в найближчі дні сильні дощі в регіоні не припиняться.
Нагадаємо, що тропічний шторм "Дамрі" забрав життя 27 осіб у В'єтнамі, ще 22-х людей вважають зниклими безвісті.
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16 11 2017 10:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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