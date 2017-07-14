Повінь в Індії забрала життя понад 80 людей
"При повені на північному сході Індії загинули щонайменше 83 людини, також затоплення призвело до смерті трьох рідкісних однорогих носорогів в національному парку, в якому знаходиться найбільша в світі їх популяція", - інформує Reuters.
Зливові дощі, які тривають в регіоні більше двох тижнів, призвели до повеней, у тому числі до розливу річки Брахмапутра. Не менш 2,5 тисячі сіл в штаті Ассам були затоплені.
Фото: Reuters
Також під водою опинився Національний парк Казіранга, де проживає найбільша у світі популяція індійських однорогих носорогів. Парк з 1985 року входить в список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Нагадаємо, що на півдні Японії внаслідок повеней, спричинених сильними зливами, загинули щонайменше 25 осіб.
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