Повістку слід чекати всім особам чоловічої статі віком до 60 років – військовий комісар
Мобілізація військовозобов'язаних також проходитиме і 2023 року для забезпечення не тільки оборони, а й для наступу.
Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Юрій Максимів.
За словами Максиміва, наразі повістки першочергово отримують військовозобов'язані чоловіки.
"Повістку слід очікувати всім особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто є військовозобов’язаним", – резюмував полковник.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову військову службу. Відповідне рішення відстрочує осінню демобілізацію.
За словами радника Офісу президента Михайла Подоляка, питання додаткової мобілізації в Україні залежить від ситуації на фронті та від ефекту мобілізації в росії.
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