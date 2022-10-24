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Повістку слід чекати всім особам чоловічої статі віком до 60 років – військовий комісар

Мобілізація військовозобов'язаних також проходитиме і 2023 року для забезпечення не тільки оборони, а й для наступу.
Повістку слід чекати всім особам чоловічої статі віком до 60 років – військовий комісар Фото: rian.com.ua

Мобілізація військовозобов'язаних також проходитиме і 2023 року для забезпечення не тільки оборони, а й для наступу.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Юрій Максимів.    

"На нас чекає перемога, знищення ворогів і звільнення рідної землі. Дай Бог, щоб це було 2023 року. Я так думаю, що мобілізаційні заходи будуть проводитись, це необхідність. Поки ми воюємо – повинні гарантовано мати особовий склад не тільки для оборони, а і для наступу, щоб звільнити наші землі", – зазначив він.
 

За словами Максиміва, наразі повістки першочергово отримують військовозобов'язані чоловіки.

"Повістку слід очікувати всім особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто є військовозобов’язаним", – резюмував полковник.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову військову службу. Відповідне рішення відстрочує осінню демобілізацію.

За словами радника Офісу президента Михайла Подоляка, питання додаткової мобілізації в Україні залежить від ситуації на фронті та від ефекту мобілізації в росії.

 
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24 10 2022 12:07
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