Повітряний простір в радіусі 50 км від зони вибухів в Калинівці закрили ще на добу

"Украероцентр" закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони спалаху військового складу у Калинівці ще на добу.

"26 вересня 2017 року, о 23:45, після отримання оперативної інформації, Українським центром планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху (Украероцентр) було встановлено заборону використання повітряного простору над складами боєприпасів біля смт. Калинівка у Вінницькій області. Заборона радіусом 50 км у діапазоні висот від поверхні до верхньої границі повітряного простору діє до 02:59 28.09.2017 року", - повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк в Facebook.

Подальші рішення щодо зміни терміну дії або параметрів заборони будуть прийматися в оперативному порядку відповідними службами у залежності від наявної інформації та розвитку подій.

"Зазначена заборона не впливає на польоти державних повітряних суден, які задіяні для проведення усіх видів рятувальних та пожежних робіт та з метою надання медичної допомоги. Для решти повітряних суден рух у зоні дії тимчасової заборони використання повітряного простору можливий тільки з дозволу органів організації повітряного руху (ОПР). Дана інформація доведена до усіх користувачів повітряного простору", - додали в "Украероцентр".

"Що стосується аеропорту Винниця, то він знаходиться у зоні дії тимчасової заборони використання повітряного простору", - Лавренюк.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці. Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.