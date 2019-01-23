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Повноцінний запуск ЗВТ з Ізраїлем займе 3-7 років, - Кубів

Угода стосується тільки товарної продукції
Підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем передбачає її поступове впровадження впродовж 3-7 років.
Повноцінний запуск ЗВТ з Ізраїлем займе 3-7 років, - Кубів Степан Кубів. Фото:unn.com.ua

Про це на засіданні уряду 23 січня заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, пише УНІАН.

"Це дасть можливість бізнесу підготуватися і максимально використати можливості вільної торгівлі", - сказав він.

При цьому Кубів додав, що відразу після ратифікації угоди Ізраїль скасує ввізні мита для 9% сільськогосподарських товарів і 80% промислової продукції українського виробництва.

"Ізраїль відразу відкриє свій ринок для українських лікарських засобів, добрив, паперової продукції, будівельних матеріалів, електронних пристроїв і апаратів, які є інноваційними", - сказав міністр.

Україна у відповідь на це відразу ж зніме ввізні мита для 7% сільськогосподарських товарів і 70% промислової продукції ізраїльського виробництва.

Кубів також наголосив, що угода стосується тільки товарної продукції, але в ній прописали і початок переговорів щодо лібералізації торгівлі послугами між двома країнами.

Нагадаємо, Україна та Ізраїль у понеділок, 21 січня, підписали Угоду про зону вільної торгівлі.

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23 01 2019 14:17
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