CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоводження Талібану з афганськими жінками та дівчатами, включаючи їх недопущення до парків і спортивних залів, а також шкіл і університетів, може становити злочин проти людяності, заявила в п’ятницю група експертів ООН.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поводження Талібану з жінками може кваліфікуватись як злочин проти людяності – експерти ООН
Фото: УНН
Про це повідомляє Reuters.
В оцінці спеціального доповідача ООН по Афганістану Річарда Беннетта та дев’яти інших експертів ООН говориться, що поводження з жінками та дівчатами може означати «ґендерне переслідування» відповідно до Римського статуту, учасником якого є Афганістан.
"Нинішнє колективне покарання невинних афганців режимом санкцій ООН, все в ім’я прав жінок і рівності, рівнозначне військовим злочинам і злочинам проти людства", — відповів на цю оцінку, речник Міністерства закордонних справ Талібану Абдул Кахар Балкі.
Експерти ООН у своїй заяві заявили, що ув'язнення жінок вдома "рівнозначне ув'язненню", додавши, що це, ймовірно, призведе до зростання рівня домашнього насильства та проблем з психічним здоров'ям.
У серпні 2021 року Талібан прийшов до влади від підтримуваного Заходом уряду. Вони кажуть, що поважають права жінок відповідно до свого тлумачення ісламського права.
Західні уряди заявили, що Талібану необхідно змінити свій курс щодо прав жінок, включаючи сигнали про те, що вони відкриватимуть середні школи для дівчат, для будь-якого шляху до офіційного визнання уряду Талібану.
Нагадаємо, що на початку листопада в Афганістані "Талібан" заборонив жінкам відвідувати парки розваг.
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26 11 2022 12:25 МЕДІА
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