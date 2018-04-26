Повторного відновлення Амосової на посаді ректора не було, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я спростовують інформацію про повторне відновлення Катерини Амосової на посаді ректора і заборону проводити перевірку НМУ ім. Богомольця та заявляють про підроблення постанови суду.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Відповідну інформацію, яка з'явилася у ЗМІ ще 10 березня, у відомстві називають неправдивою і стверджують, що офіційно їм не надходила постанова суду.

"МОЗ подало апеляційну скаргу в межах строків оскарження. Суд розглянув цю скаргу і встановив, що вказану постанову суд не виносив", - йдеться в повідомленні.

Тепер МОЗ звернулося в правоохоронні органи щодо можливого підроблення ухвали суду.

"Прокуратура міста Києва розпочала досудове розслідування щодо можливого підроблення ухвали Окружного адміністративного суду м. Києва про задоволення позову Амосової К. М. до Міністерства охорони здоров'я України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 квітня на сайті НМУ імені Богомольця опублікували інформацію про те, що Печерський районний суд Києва визнав незаконним наказ про звільнення Амосової і відновив колишнього ректора на посаді в Національному медичному університеті ім. Богомольця.

30 квітня комісія МОЗ визнала роботу ректора НМУ незадовільною і рекомендувала розірвати контракт з Катериною Амосовою. 16 квітня Амосову булу звільнено з посади ректора за невиконання умов контракту.