CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВідповідальність за теракт в метро Санкт-Петербурга взяло на себе пов'язане з "Аль-Каїдою" угруповання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пов'язане з "Аль-Каїдою" угруповання взяло на себе відповідальність за теракт в Петербурзі
Угруповання погрожує новими атаками
Фото:112.ua
Угруповання погрожує новими атаками, повідомляє SITE Intelligence Group.
Нагадаємо, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції "Сінна площа" в напрямку станції "Технологічний інститут" стався вибух. За даними міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, загинули 14 людей, в лікарнях перебувають 49 постраждалих. Слідчий комітет Росії оприлюднив імена десяти осіб, загиблих у результаті теракту.
Раніше у справі про теракт в метрополітені Санкт-Петербурга затримали вісьмох підозрюваних.
Слідчий комітет Росії (СК РФ) підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга влаштував Акбаржон Джалілов.
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