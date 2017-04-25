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Пов'язане з "Аль-Каїдою" угруповання взяло на себе відповідальність за теракт в Петербурзі

Угруповання погрожує новими атаками
Відповідальність за теракт в метро Санкт-Петербурга взяло на себе пов'язане з "Аль-Каїдою" угруповання.
Пов Фото:112.ua

Угруповання погрожує новими атаками, повідомляє SITE Intelligence Group.

Нагадаємо, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції "Сінна площа" в напрямку станції "Технологічний інститут" стався вибух. За даними міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, загинули 14 людей, в лікарнях перебувають 49 постраждалих. Слідчий комітет Росії оприлюднив імена десяти осіб, загиблих у результаті теракту.

Раніше у справі про теракт в метрополітені Санкт-Петербурга затримали вісьмох підозрюваних.

Слідчий комітет Росії (СК РФ) підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга влаштував Акбаржон Джалілов.

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25 04 2017 21:35
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