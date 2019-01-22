ПОЛІТИКА НОВИНИЗа підсумками третього засідання Громадської ради міжнародних експертів та Вищої кваліфікаційної комісії суддів ще 5 кандидатів виключили з конкурсу до Вищого антикорупційного суду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поза конкурсом в Антикорсуд залишилися ще 5 кандидатів
Участь у конкурсі продовжують Сергій Боднар, Маркіян Галабала, Ольга Саландяк і Валерія Чорна
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
З конкурсу виключили Василя Гончарука, Ігора Коса, Андрія Малєєва, Василя Постульгу та Валерій Станіславського, повідомляє ЦПК.
Участь у конкурсі продовжують Сергій Боднар, Маркіян Галабала, Ольга Саландяк і Валерія Чорна.
Наступні спільні засідання ВККС та ГРМЕ заплановані на 23, 24 та 28 січня. Під час них вирішиться доля ще 20 кандидатів до Антикорсуду.
Нагадаємо, що на другому спільному засіданні Громадської ради міжнародних експертів та Вищої кваліфікаційної комісії суддів 9 кандидатів виключили з конкурсу до Вищого антикорупційного суду.
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22 01 2019 21:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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