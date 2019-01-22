Поза конкурсом в Антикорсуд залишилися ще 5 кандидатів

Участь у конкурсі продовжують Сергій Боднар, Маркіян Галабала, Ольга Саландяк і Валерія Чорна

За підсумками третього засідання Громадської ради міжнародних експертів та Вищої кваліфікаційної комісії суддів ще 5 кандидатів виключили з конкурсу до Вищого антикорупційного суду.

З конкурсу виключили Василя Гончарука, Ігора Коса, Андрія Малєєва, Василя Постульгу та Валерій Станіславського, повідомляє ЦПК.

Участь у конкурсі продовжують Сергій Боднар, Маркіян Галабала, Ольга Саландяк і Валерія Чорна.

Наступні спільні засідання ВККС та ГРМЕ заплановані на 23, 24 та 28 січня. Під час них вирішиться доля ще 20 кандидатів до Антикорсуду.

Нагадаємо, що на другому спільному засіданні Громадської ради міжнародних експертів та Вищої кваліфікаційної комісії суддів 9 кандидатів виключили з конкурсу до Вищого антикорупційного суду.