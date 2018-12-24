ПОЛІТИКА НОВИНИПозачергові вибори в Ізраїлі відбудуться у квітні наступного року, повідомила в понеділок ізраїльська газета "Джерузалем пост".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Позачергові вибори в Ізраїлі заплановано на квітень 2019 року
Урядова коаліція сформована партіями "Лікуд", "Кулану", "Єврейський дім", ШАС і Яхадут ха-Тора
Фото: segodnya.co.il
"Ізраїль готуватиметься до національних виборів у квітні", - наводить видання витяги із заяви правлячої коаліції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Агентство "Блумберг" повідомляє, що анонімне голосування про дату проведення дострокових виборів було проведено в ізраїльському парламенті раніше в понеділок.
Чергові вибори в Ізраїлі за планом мали відбутися в листопаді 2019 року.
Наразі урядова коаліція сформована партіями "Лікуд", "Кулану", "Єврейський дім", ШАС і Яхадут ха-Тора.
Додамо, Ізраїль сподівається, що Україна долучиться до процесу, який розпочали США, і перенесе своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.
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