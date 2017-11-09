Позбавленння Саакашвілі громадянства це внутрішні ігри України, - МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський прокоментував ситупцію з позбавленням громадянства Міхеіла Саакашвілі.

На його думку, скандал навколо позбавленого громадянства екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі є внутрішньою справою України, пише польський ресурс Onet.pl.

"Випадок з колишнім президентом Грузії є внутрішньою грою в Україні, і ми не беремо участь в цьому", - сказав він.

Варто додати, що депутат Європарламенту від Польщі Яцек Саріуш-Вольський заявив, що в МЗС Польщі був викликаний посол України через ситуацією, яка склалася після позбавленням громадянства Міхеїла Саакашвілі та його спробою потрапити в Україну.

Нагадаємо, що 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.

Як відомо, наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства, після чого той неодноразово заявляв про плани повернутися в Україну.

Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.