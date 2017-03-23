Пожертви "Батьківщині" виявились підробленими, - ЧЕСНО

Більшість "вкладників" вперше дізнаються про те, що перераховували комусь кошти саме від працівників агентства

Партія "Батьківщина", яка задекларувала 7,5 мільйонів грн пожертвувань від громадян, часто фальсифікує походження цих коштів.

Такі дані оприлюднив рух "Чесно", який супроводжував працівників НАЗК під час перевірки інформації, наданої "Батьківщиною".

Активісти зазначають, що "Батьківщина" отримала найвищий рівень "народної" підтримки. Якщо цій партії громадяни перерахували понад 7,5 мільйонів гривень, то "Самопоміч", яка посідає друге місце за рівнем пожертв, отримала лише 1,2 мільйони.

У рамках перевірки, ініційованої НАЗК, співробітники Нацагентства з'ясовували у "донорів" "Батьківщини", чи вони справді перераховували власні кошти на рахунок партії.

Більшість "вкладників" вперше дізнаються про те, що перераховували комусь кошти саме від працівників агентства. У фінансовому звіті "Батьківщини" фігурує Лідія Федорівна з Василькова. Вона заявляє, що не перераховувала коштів партії.

Лідія Федорівна наголошує, що 4 тисячі, які вона нібито перерахувала "Батьківщині" у четвертому кварталі, — це "дуже велика" сума для неї.

"Ні, не здійснювала (внесків на користь партії "Батьківщина" - прим. авт.). Нічого не відомо (про перерахунки - прим. авт.)", - заявила вона.

Зазвичай, дані однієї й тієї ж людини використовували для низки платежів, при цьому змінюючи їй місце проживання. Так нібито від Олександра Лясоти було 9 платежів. Загальна сума склала майже 20 тисяч. Місця проживання вказані різні - Вишгород, Фастів, Обухів.

Як з'ясував ЧЕСНО, справжня адреса "донора" - таки Фастів. У 2015 році той, хто нібито дав гроші "Батьківщині", балотувався від іншої партії партії - "Сили людей" до Фастівської міської ради.

Сам же Лясота зазначає, що немає ніякого відношення до "Батьківщини" і грошей не перераховував.

"Я до "Батьківщини" відношення не маю вже три роки, це точно… Це не правда (про перерахунок коштів - прим. авт.). Якщо вам потрібно підтвердження, що я цих грошей не сплачував, звісно я дам це підтвердження", - заявив він.

Більшість "донорів" - з Київщини. Тож активісти звернулися за коментарем до голови обласного осередку "Батьківщини" Костянтина Бондарєва, який претендував на посаду голови КОДА. Він заявив, що рух ЧЕСНО виконує рішення "Вашингтонського обкому" і спілкуватися відмовився.

"Де ви взяли мій телефон? Ну як ви не відповідаєте на це питання, то і я не відповідатиму на ваше. До побачення, шановний!", - сказав Бондарєв.

Нагадаємо, Національне агентство запобігання корупції (НАЗК) розподілило кошти, виділені з державного бюджету, на фінансування уставної діяльності політичних партій у 2017 році. ВО "Батьківщина" отримало 29 млн 182,2 тис. гривень.