Пожежа біля ЦУМу в Києві: Мінкульт просить Кличка вплинути на власників історичної будівлі

Міністерство культури України висловило стурбованість у зв'язку з пожежею, що сталася напередодні в будівлі по вулиці Богдана Хмельницького, 12-14, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Міністерство культури України звернулося до міськголови Києва Віталія Кличка із закликом вплинути на власників історичної будівлі в центрі столиці, де 20 січня сталася масштабна пожежа. Про це йдеться у зверненні Мінкульту. Відомство закликає Кличка вжити заходів задля збереження історичної пам’ятки архітектури.

"(Закликаємо, – ред.) застосувати визначені чинним законодавством заходи впливу до тих власників (користувачів), які допускають неналежне утримання пам’яток, що несе загрозу їх знищення. Сподіваємося, що вже завтра власники пам’ятки по вулиці Хмельницького, 12-14 отримають свій припис, а київська влада звернеться з позовом до суду про викуп пам’ятки", – йдеться в заклику Мінкульту.

Наголошується, що відповідно до статті 24 Закону України "Про охорону культурної спадщини" власник, користувач зобов'язані утримувати пам'ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього Закону та охоронного договору.



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua

Нагадаємо, увечері 20 січня у центрі Києва сталася пожежа у відселеній будівлі.

25 лютого 2016 року в цій же будівлі сталося обвалення перекриття. У будинку тоді перебували робочі – двоє з них загинули.

У Державній архітектурно-будівельній інспекції України заявили, що вони не видавали дозволу на виконання підготовчих і будівельних робіт за адресою Хмельницького, 12-14 в Шевченківському районі Києва.

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав притягнути до відповідальності тих осіб, з вини яких роботи відбувалися без дозвільних документів і з порушенням техніки безпеки. Він тоді наголосив, що будинок аварійний, був виселений у 2004 році і приватизований.

Будівля на Хмельницького, 12-14 – це споруда 19-го століття, є пам'ятником історії, архітектури та містобудування місцевого значення.