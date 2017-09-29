Пожежа на складах в Калинівці не вплине на рішення США надати Україні летальну зброю, - Волкер

Багато людей зацікавлені у вибухах, але також існує ймовірність, що це був нещасний випадок

Пожежа і вибухи на арсеналі ВСУ у Калинівці Вінницької області не вплинуть на рішення Сполучених Штатів Америки щодо надання летальної зброї Україні.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, передає Голос Америки.

"Ми не знаємо всіх обставин. Багато людей зацікавлені у вибухах, але також існує ймовірність, що це був нещасний випадок. Думаю, що рішення США щодо надання зброї буде прийматися, виходячи з цілей США в цьому питанні", – сказав він.

Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Джозеф Данфорд заявив, що пропозиція про збільшення летальної оборонної допомоги Україні очікує на ухвалення рішення в Білому домі.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці. Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Голова Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявляє, що владі не вдасться звинуватити його, чи його підлеглих в бездіяльності у ситуації, яка виникла у Калинівці Вінницької області.