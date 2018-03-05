Пожежа під Балаклією розслідується як недбале ставлення до військової служби

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі на колишньому сховищі боєприпасів поблизу Балаклії Харківської області.

Про це повідомив заступник військового прокурора Харківського гарнізону Владислав Зубко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Розпочато виробництво за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, – ред.) КК України. Розслідування веде поліція. Військова прокуратура Харківського гарнізону здійснює процесуальне керівництво", – сказав Зубко в четвер увечері.

Нагадаємо, в четвер, 3 травня, близько 14:00 поблизу військової частини А 1352 біля Балаклії запалала суха трава, почалася пожежа. За інформацією поліції, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Боєприпаси, які вибухають унаслідок пожежі, не розлітаються за межі технічної території, повідомив глава Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський.

ЗСУ та ДСНС локалізували основні осередки пожежі. Спостерігається значне зменшення території загоряння і задимлення.