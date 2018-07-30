CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість загиблих унаслідок пожеж у Греції зросла до 91.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пожежа у Греції: кількість загиблих зросла до 91
25 людей зникли безвісти
Фото: з вільних джерел
Переважна більшість жертв загинули в самому вогні, проте багато хто потонув у морі, рятуючись від полум'я, повідомляє Associated Press.
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Також 25 людей зникли безвісти. До ночі неділі влада не розголошувала цю цифру.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас взяв на себе політичну відповідальність за масштабні лісові пожежі.
Також, міністр оборони Греції Панос Камменос заявив, що незаконне будівництво посилило наслідки пожеж і сприяло одній з найстрашніших катастроф в історії країни.
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