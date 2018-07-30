Пожежа у Греції: кількість загиблих зросла до 91

Кількість загиблих унаслідок пожеж у Греції зросла до 91.

Переважна більшість жертв загинули в самому вогні, проте багато хто потонув у морі, рятуючись від полум'я, повідомляє Associated Press.



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com

Також 25 людей зникли безвісти. До ночі неділі влада не розголошувала цю цифру.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас взяв на себе політичну відповідальність за масштабні лісові пожежі.

Також, міністр оборони Греції Панос Камменос заявив, що незаконне будівництво посилило наслідки пожеж і сприяло одній з найстрашніших катастроф в історії країни.