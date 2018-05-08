Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Пожежа у Каліфорнії охопила рекордну кількість території

За останній тиждень пожежі в Каліфорнії охопили близько 117,3 тисяч гектарів
На півночі Каліфорнії, що у Сполучених Штатах Америки, тривають масштабні лісові пожежі. Вогонь забрав вже 7 життів.
Пожежа у Каліфорнії охопила рекордну кількість території Фото: Пожежне управління округу Санта-Барбара

Вогонь випалив значно більшу площу, ніж будь-коли раніше, повідомляє Reuters.

"Одна з найбільш спустошливих в історії Каліфорнії пожеж уже забрала 7 життів, включаючи прабабусю, двох дітей, пожежника й водія бульдозера. Останньою жертвою став працівник енергетичної компанії, який загинув на північ від Сакраменто", – йдеться у повідомленні.

За рахунок високої температури та сильного вітру вогонь стрімко поширюється. Загалом за останній тиждень пожежі в Каліфорнії охопили близько 117,3 тисяч гектарів – це вдвічі більше, ніж у середньому за останні 5 років.

Нагадаємо, що аномальна спека в Європі наблизилася до загальноєвропейського рекорду - цього тижня в Португалії позначка термометра сягнула 47,7 градуса. Найвищу температуру, 48 градусів за Цельсієм, фіксували в Афінах у липні 1977 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 08 2018 14:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.