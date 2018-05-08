Пожежа у Каліфорнії охопила рекордну кількість території
Вогонь випалив значно більшу площу, ніж будь-коли раніше, повідомляє Reuters.
"Одна з найбільш спустошливих в історії Каліфорнії пожеж уже забрала 7 життів, включаючи прабабусю, двох дітей, пожежника й водія бульдозера. Останньою жертвою став працівник енергетичної компанії, який загинув на північ від Сакраменто", – йдеться у повідомленні.
За рахунок високої температури та сильного вітру вогонь стрімко поширюється. Загалом за останній тиждень пожежі в Каліфорнії охопили близько 117,3 тисяч гектарів – це вдвічі більше, ніж у середньому за останні 5 років.
Нагадаємо, що аномальна спека в Європі наблизилася до загальноєвропейського рекорду - цього тижня в Португалії позначка термометра сягнула 47,7 градуса. Найвищу температуру, 48 градусів за Цельсієм, фіксували в Афінах у липні 1977 року.
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