Пожежа у Каліфорнії охопила рекордну кількість території

За останній тиждень пожежі в Каліфорнії охопили близько 117,3 тисяч гектарів

На півночі Каліфорнії, що у Сполучених Штатах Америки, тривають масштабні лісові пожежі. Вогонь забрав вже 7 життів.

Вогонь випалив значно більшу площу, ніж будь-коли раніше, повідомляє Reuters.

"Одна з найбільш спустошливих в історії Каліфорнії пожеж уже забрала 7 життів, включаючи прабабусю, двох дітей, пожежника й водія бульдозера. Останньою жертвою став працівник енергетичної компанії, який загинув на північ від Сакраменто", – йдеться у повідомленні.

За рахунок високої температури та сильного вітру вогонь стрімко поширюється. Загалом за останній тиждень пожежі в Каліфорнії охопили близько 117,3 тисяч гектарів – це вдвічі більше, ніж у середньому за останні 5 років.

Нагадаємо, що аномальна спека в Європі наблизилася до загальноєвропейського рекорду - цього тижня в Португалії позначка термометра сягнула 47,7 градуса. Найвищу температуру, 48 градусів за Цельсієм, фіксували в Афінах у липні 1977 року.