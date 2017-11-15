Пожежа у таборі в Одесі: підозрюваний директор вніс 128 тисяч грн застави
Про це повідомляє прокуратура Одеської області.
"Прокуратура категорично не згодна з рішенням суду про визначення директору табору «Вікторія» застави та готує апеляційну скаргу", — йдеться у повідомленні.
Прокуратура стверджує, що таке рішення суду суперечить вимогам процесуального законодавства, оскільки прийняте судом попри наявність клопотань, в яких прокуратура вимагала продовжити запобіжний захід виключно у вигляді арешту без визначення будь-якого альтернативного заходу.
Нагадаємо, повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровлювального комплексу надійшло 16 вересня о 23:34. Пожежники прибули через декілька хвилин, але через зворотну тяги вогонь поширився миттєво, і до приїзду рятувальників будівля вже палала. Через дві години вогонь загасили, він повністю знищив один з корпусів табору.
Під завалами були знайдені тіла двох загиблих дівчаток 8 і 9 років.
Одеська поліція затримала Петроса Саркісяна, директора дитячого табору "Вікторія". Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.
Згодом рятувальники знайшли рештки третьої дитини.
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