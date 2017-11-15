Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Пожежа у таборі в Одесі: підозрюваний директор вніс 128 тисяч грн застави

Прокуратура стверджує, що таке рішення суду суперечить вимогам процесуального законодавства
Директору табору "Вікторія", у пожежі в якому загинули троє дітей, продовжили арешт, однак призначили заставу у 128 тисяч гривень. Підозрюваний вніс зазначену заставу.
Пожежа у таборі в Одесі: підозрюваний директор вніс 128 тисяч грн застави Фото: facebook.com/gunp.odessa

Про це повідомляє прокуратура Одеської області.

"Прокуратура категорично не згодна з рішенням суду про визначення директору табору «Вікторія» застави та готує апеляційну скаргу", — йдеться у повідомленні.

Прокуратура стверджує, що таке рішення суду суперечить вимогам процесуального законодавства, оскільки прийняте судом попри наявність клопотань, в яких прокуратура вимагала продовжити запобіжний захід виключно у вигляді арешту без  визначення будь-якого альтернативного заходу.

Нагадаємо, повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровлювального комплексу надійшло 16 вересня о 23:34. Пожежники прибули через декілька хвилин, але через зворотну тяги вогонь поширився миттєво, і до приїзду рятувальників будівля вже палала. Через дві години вогонь загасили, він повністю знищив один з корпусів табору.

Під завалами були знайдені тіла двох загиблих дівчаток 8 і 9 років.

Одеська поліція затримала Петроса Саркісяна, директора дитячого табору "Вікторія". Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Згодом рятувальники знайшли рештки третьої дитини.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 11 2017 20:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.