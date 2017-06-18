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Пожежа у висотці є наслідком років недбалості, – мер Лондона

Мер заявив, що біди можна було уникнути
Пожежа в лондонській багатоповерхівці Grenfell Tower стала наслідком "років недбалості", вважає мер міста Садік Хан.
Пожежа у висотці є наслідком років недбалості, – мер Лондона Фото: JACK TAYLOR/GETTY

Про це повідомляє BBC.

Мер також заявив, що біди можна було уникнути.

Після відвідин поминальної служби за загиблими міський голова сказав, що вважає пожежу національним лихом, і що зараз потрібні заходи на національному рівні.

Голова адміністрації лондонського району Кенсінгтон і Челсі, де й сталася трагедія, сказав, що від середи місцева влада працює цілодобово.

"Жоден місцевий орган влади не зміг би впоратися з цим", – додав Ніколас Пейджет-Браун.

За його словами, перед жителями району постали "непідйомні виклики". Багато сімей зубожіли внаслідок пожежі у 24-поверховій будівлі, а частина взагалі залишилася без даху над головою. Щонайменше 58 людей зникли і вважаються мертвими після пожежі. Ця цифра включає 30 уже підтверджених випадків загибелі.

Один із керівників поліції Стюарт Канді заявив, що кількість жертв може зрости. Масштабна пошукова операція може тривати впродовж тижнів, додав він.

Нагадаємо, пожежа в 24-поверховому житловому будинку в британській столиці розпочалася в ніч на 14 червня. Будівля вигоріла майже вщент. 

Також 16 червня у Лондоні провели акції із закликом до влади повідомити дані щодо зниклих безвісти та загиблих внаслідок пожежі, а також її причин.

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18 06 2017 23:00
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