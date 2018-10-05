Пожежа в Дніпрі: загинуло троє людей, ще одна постраждала

Пожежа сталася у дерев'яній споруді 9 травня ввечері.

"9 травня о 22:28 у м. Дніпро по вул. Широка, 43 в самозбудованій дерев'яній споруді виникла пожежа. О 23:50 підрозділами ДержНС пожежу ліквідовано. На місці пожежі виявлено тіла 3 загиблих невідомих і 1 постраждалу особу (є підозра щодо вчинення кримінального злочину, рішення про класифікацію цієї події як надзвичайної ситуації буде ухвалено після висновку судово-медичної експертизи). До гасіння залучалось 2 од. тех. і 9 чол. о/с ДержНС", - йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що 2 березня у Шевченківському районі Дніпра прогримів вибух, унаслідок якого постраждав чоловік - йому відірвало частину руки, також він отримав сильні опіки