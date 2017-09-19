Пожежа в Херсоні: серед загиблих мати і двоє дітей
"Страшна трагедія трапилася вночі в Херсоні. Вщент згоріли 11 квартир у будинку на Пилипа Орлика, 33. Є загиблі: мати і троє дітей. Батько родини з сильними опіками наразі у лікарні", - пише у Facebook керуючий справами виконавчого комітету Херсонської Міськради Катерина Гандзюк.
"Люди лишилися геть без нічого, стоять оце як вибігали з квартир. В місті оголошено дводенну жалобу. Скасовані всі розважальні заходи", - додає Гандзюк.
"Знайшли вже мати з дитиною річною, так і згоріли разом (Хлопчика 7 років знайшли, дівчинку 5 років ще шукають. Це якийсь жах", - написала жінка в коментарях.
Держслужба з надзвичайних ситуацій інформує, що внаслідок пожежі загинуло 3 особи, за попередніми даними, з них 2 дітей. Крім того, постраждало 2 особи, яких госпіталізовано до лікарні.
Нагадаємо, що з січня 2017 року в Україні в пожежах загинули понад тисяча людей, ще тисяча постраждали.
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