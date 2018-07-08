Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Пожежа в Ірландії розкрила кам’яну пам’ятку часів Другої світової

За часів війни було створено понад 80 таких знаків
Лісова пожежа в Ірландії розкрила орієнтир для військових пілотів часів Другої світової війни, який роками був прихований.
Пожежа в Ірландії розкрила кам’яну пам’ятку часів Другої світової Фото: twitter.com/IrishAirCorps

Ірландський підрозділ повітряної поліції виявив слово Eire, що означає Ірландія, коли обстежував наслідки пожежі на мисі Брей-Гед на півночі графства Віклов. Викладений із білих каменів, знак роками був прихований під рослинністю, повідомляє Associated Press.

За часів війни було створено понад 80 таких знаків, щоб попередити пілотів про те, що вони літають над нейтральною країною, аби вони не скидали бомби на Ірландію.

Повітряний корпус Ірландії заявив, що знак на Брей-Геді був під номером 8. Раніше ірландські волонтери відновили деякі аналогічні знаки, про які було відомо громадськості.

Нагадаємо, що в італійському місті Терні евакуювали 11 300 людей після виявлення бомби часів Другої світової війни.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 08 2018 13:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.