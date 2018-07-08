Пожежа в Ірландії розкрила кам’яну пам’ятку часів Другої світової

Лісова пожежа в Ірландії розкрила орієнтир для військових пілотів часів Другої світової війни, який роками був прихований.

Ірландський підрозділ повітряної поліції виявив слово Eire, що означає Ірландія, коли обстежував наслідки пожежі на мисі Брей-Гед на півночі графства Віклов. Викладений із білих каменів, знак роками був прихований під рослинністю, повідомляє Associated Press.

За часів війни було створено понад 80 таких знаків, щоб попередити пілотів про те, що вони літають над нейтральною країною, аби вони не скидали бомби на Ірландію.

Повітряний корпус Ірландії заявив, що знак на Брей-Геді був під номером 8. Раніше ірландські волонтери відновили деякі аналогічні знаки, про які було відомо громадськості.

Нагадаємо, що в італійському місті Терні евакуювали 11 300 людей після виявлення бомби часів Другої світової війни.