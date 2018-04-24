Пожежа в Калинівці: до відповідальності притягнули понад десятьох осіб
"Це має сказати прокуратура (хто конкретно винен по Калинівці, - ред.), рішення суду поки що немає. За розслідуванням Міноборони до відповідальності притягнуто більше десяти осіб", - заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає BBC.
Загалом у справах про пожежі та вибухи на військових складах до відповідальності притягнули понад 40 осіб.
"По всіх подіях було покарано понад 40 людей. 80% з них - це старші та вищі офіцери: генерали, полковники. Когось із генералів звільнили", - заявив Полторак.
За словами Полторака, після кожної такої події на місце направляли групу інспекції з Військової служби правопорядку, вони розслідували передумови інцидентів.
"Після Калинівки усі склади, бази й арсенали перевели на посилену охорону. І провели роботу з будівництва сховищ для боєприпасів", - додав Полторак.
Водночас міністр оборони заявив, що на підтримання "живучості" баз цього року передбачено 500 млн грн.
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.
На гасіння пожежі від військової частини залучили 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
Додамо, що за час ліквідації наслідків пожежі в Калинівці дві людини зазнали травм, загиблих немає.
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