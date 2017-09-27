Пожежа в Калинівці: на ліквідацію уряд виділить 100 млн грн
"Ми, як і в Балаклеї, на ліквідацію цієї надзвичайної ситуації виділимо сьогодні урядом з резервного фонду 100 млн гривень, а далі дивитимемося на реальні потреби людей, щоб кожному допомогти", - заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, повідомляє "Укрінформ".
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на складах боєприпасів Міноборони поблизу Калинівки Вінницької області всього залучено 691 людину і 149 одиниць техніки.
Територія загоряння на складах боєприпасів становить близько 10% від загальної площі арсеналу.
Про причини пожежі на даний момент також говорити рано. Рятувальники проводять евакуацію жителів Калинівки. Місцеві жителі повідомляють, що в місті перебої з електропостачанням.
В'їзди в Калинівку перекриті, поліція забезпечує збереження майна від мародерів. Перекрито рух на трасі Вінниця-Київ та Житомир-Могилів-Подільський.
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