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Пожежа в Калинівці: на ліквідацію уряд виділить 100 млн грн

Кошти візьмуть з резервного фонду
Кабмін виділить із резервного фонду 100 млн гривень для ліквідації наслідків вибухів на складах боєприпасів поблизу Калинівки у Вінницькій області.
Пожежа в Калинівці: на ліквідацію уряд виділить 100 млн грн Фото: kmu.gov.ua

"Ми, як і в Балаклеї, на ліквідацію цієї надзвичайної ситуації виділимо сьогодні урядом з резервного фонду 100 млн гривень, а далі дивитимемося на реальні потреби людей, щоб кожному допомогти", - заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на складах боєприпасів Міноборони поблизу Калинівки Вінницької області всього залучено 691 людину і 149 одиниць техніки.

Територія загоряння на складах боєприпасів становить близько 10% від загальної площі арсеналу.

Про причини пожежі на даний момент також говорити рано. Рятувальники проводять евакуацію жителів Калинівки. Місцеві жителі повідомляють, що в місті перебої з електропостачанням.

В'їзди в Калинівку перекриті, поліція забезпечує збереження майна від мародерів. Перекрито рух на трасі Вінниця-Київ та Житомир-Могилів-Подільський.

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27 09 2017 11:58
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