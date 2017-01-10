Пожежа в Калинівці: внаслідок вибухів постраждали дві особи
"В медичні установи в результаті вибухів на арсеналі потрапили дві людини. У них були переломи від вибухової хвилі. Інформації про те, що є загроза їхньому життю, зараз немає, вони йдуть на поправку. Можна сказати, що вдалося уникнути найгіршого - людських жертв", – повідомив керівник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС) у Вінницькій області Олександр Кутовий в ефірі телеканалу "112 Україна".
Він додав, що наразі за півдня в районі Калинівки можна почути один-два вибухи.
"Ці вибухи не несуть загрози життю людей. Залучено 108 осіб та 41 одиницю техніки", – додав представник ДержНС.
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучили 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
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