Пожежа в Кемерові: затримали власницю "Зимової вишні"
"Під час слідства встановлено, що Богдановій як відповідальній за дотримання пожежної безпеки підлеглі неодноразово повідомляли про недоліки системи протипожежної безпеки будівлі. Богданова при цьому, цілком займаючись лише здачею в оренду нових торгових площ, не вживала жодних заходів для усунення недоліків протипожежної безпеки", – повідомили у прес-службі Слідчого комітету РФ.
Зазначається, що слідчі провели обшук в оселі Богданової. Найближчим часом їй буде висунуто звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 219 КК РФ (порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть двох і більше осіб).
Нагадаємо, що 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.
Кількість загиблих, згідно з офіційною версією слідства, становила 64 людини. З них - 41 дитина.
Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вважає, що найбільш ймовірна причина пожежі в ТЦ у Кемерові пов'язана з замиканням електропроводки.
Заводський районний суд Кемерова заарештував строком на 2 місяці керуючу торгово-розважального центру "Зимова вишня", де сталася пожежа, Надію Судденок.
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