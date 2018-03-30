Пожежа в Кемерові: затримали власницю "Зимової вишні"

Найближчим часом їй буде висунуто звинувачення в скоєнні злочину

У Росії власника торгового центру "Зимова вишня" в Кемерові Юлію Богданову затримали за ігнорування проблем з пожежною безпекою в ТЦ.

"Під час слідства встановлено, що Богдановій як відповідальній за дотримання пожежної безпеки підлеглі неодноразово повідомляли про недоліки системи протипожежної безпеки будівлі. Богданова при цьому, цілком займаючись лише здачею в оренду нових торгових площ, не вживала жодних заходів для усунення недоліків протипожежної безпеки", – повідомили у прес-службі Слідчого комітету РФ.

Зазначається, що слідчі провели обшук в оселі Богданової. Найближчим часом їй буде висунуто звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 219 КК РФ (порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть двох і більше осіб).

Нагадаємо, що 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

Кількість загиблих, згідно з офіційною версією слідства, становила 64 людини. З них - 41 дитина.

Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вважає, що найбільш ймовірна причина пожежі в ТЦ у Кемерові пов'язана з замиканням електропроводки.

Заводський районний суд Кемерова заарештував строком на 2 місяці керуючу торгово-розважального центру "Зимова вишня", де сталася пожежа, Надію Судденок.