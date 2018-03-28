Пожежа в Кемерові: Відкрито провадження проти громадянина України

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ст.282 КК РФ (збудження ненависті або ворожнечі)

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження стосовно громадянина України Микити Кувікова, відомого в мережі як Євген Вольнов.

"За результатами проведеної перевірки слідчими Слідчого комітету РФ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.282 КК РФ (збудження ненависті або ворожнечі) відносно громадянина України Микити Кувікова, відомого в мережі Інтернет як "Євген Вольнов", - ідеться у повідомленні Слідкому.

У Слідкомі Росії наголошують, що Кувіков публічно, з використанням мережі Інтернет та засобів масової інформації "поширював неправдиві відомості про кількість загиблих під час пожежі в Кемерово, вводячи в оману родичів загиблих і постраждалих, таким чином намагаючись дестабілізувати ситуацію".

"Слідство має намір клопотати перед судом про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді арешту заочно", — додали в СК.

Також його планують оголосити у розшук.

Раніше Вольнов опублікував аудіо, в якому говорив про 300 загиблих унаслідок пожежі в Кемерові.

МНС Росії заявило про 64 загиблих та відсутність зниклих безвісти.

Раніше, у штабі, створеному родичами жертв пожежі в кемеровському ТРЦ "Зимова вишня", заявиляли, що до них надійшла інформація про 85 осіб, які ймовірно зникли безвісти.

Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вважає, що найбільш ймовірна причина пожежі в ТЦ у Кемерові пов'язана з замиканням електропроводки.

Нагадаємо, сьогодні жителі російського Кемерова вийшли на мітинг до будівлі обласної адміністрації з вимогою розповісти правдиві дані про загиблих під час пожежі.

25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

Кількість загиблих, згідно з офіційною версією слідства, становила 64 людини. З них - 41 дитина.