Пожежа в Києві - це подвійне вбивство та суїцид, - поліція
За попередньою інформацією, чоловік вбив двох жінок у квартирі і підпалив їх, а після цього викинувся з вікна сьомого поверху. Встановлено, що киянин вбив господарку квартири та її доньку, після чого підпалив квартиру і вистрибнув з балкона.
Фото: Facebook Оксана Блищик
"Зі слів свідків, відомо, що чоловік голосно спілкувався по мобільному телефону, при цьому в розмові зазначив, що стоїть на балконі і покінчить із життям самогубством", - повідомляє прес-служба поліції Києва.
Фото: Facebook Оксана Блищик
При огляді приміщення поліцейські виявили тіла двох жінок з травмами голови. За фактом події розпочаті два кримінальних виробництва: за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України та за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з додатковою правовою кваліфікацією – самогубство.
Встановлюються всі обставини події.
Нагадаємо, у будинку №10 Бехтерівського провулка Києва під час пожежі, яка сталася вранці 11 серпня, загинули три людини.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа