Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Пожежа в Києві - це подвійне вбивство та суїцид, - поліція

Відкриті два кримінальних провадження, обставини НП встановлюються
Дві жінки, тіла яких знайшли під час пожежі у квартирі у Бехтерівському провулку, 10, померли насильницькою смертю – від травм голови.
Пожежа в Києві - це подвійне вбивство та суїцид, - поліція Фото: Facebook Оксана Блищик

За попередньою інформацією, чоловік вбив двох жінок у квартирі і підпалив їх, а після цього викинувся з вікна сьомого поверху. Встановлено, що киянин вбив господарку квартири та її доньку, після чого підпалив квартиру і вистрибнув з балкона.

Фото: Facebook Оксана Блищик

"Зі слів свідків, відомо, що чоловік голосно спілкувався по мобільному телефону, при цьому в розмові зазначив, що стоїть на балконі і покінчить із життям самогубством", - повідомляє прес-служба поліції Києва.

Фото: Facebook Оксана Блищик

При огляді приміщення поліцейські виявили тіла двох жінок з травмами голови. За фактом події розпочаті два кримінальних виробництва: за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України та за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з додатковою правовою кваліфікацією – самогубство.

Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, у будинку №10 Бехтерівського провулка Києва під час пожежі, яка сталася вранці 11 серпня, загинули три людини.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 08 2017 15:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.