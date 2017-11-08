Пожежа в Києві - це подвійне вбивство та суїцид, - поліція

Дві жінки, тіла яких знайшли під час пожежі у квартирі у Бехтерівському провулку, 10, померли насильницькою смертю – від травм голови.

За попередньою інформацією, чоловік вбив двох жінок у квартирі і підпалив їх, а після цього викинувся з вікна сьомого поверху. Встановлено, що киянин вбив господарку квартири та її доньку, після чого підпалив квартиру і вистрибнув з балкона.

Фото: Facebook Оксана Блищик

"Зі слів свідків, відомо, що чоловік голосно спілкувався по мобільному телефону, при цьому в розмові зазначив, що стоїть на балконі і покінчить із життям самогубством", - повідомляє прес-служба поліції Києва.

Фото: Facebook Оксана Блищик

При огляді приміщення поліцейські виявили тіла двох жінок з травмами голови. За фактом події розпочаті два кримінальних виробництва: за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України та за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з додатковою правовою кваліфікацією – самогубство.

Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, у будинку №10 Бехтерівського провулка Києва під час пожежі, яка сталася вранці 11 серпня, загинули три людини.