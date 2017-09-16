Пожежа в одеському дитячому таборі "Вікторія": підозру оголосили двом посадовим особам

Станом на вечір 16 вересня підозру оголосили двом посадовим особам дитячого закладу "Вікторія", в якому в результаті пожежі загинули діти.

"Це директор і відповідальний за пожежну безпеку, також ці особи затримані в порядку ст. 208 КПК, запобіжний захід – за рішенням суду", – повідомив радник начальника ГУ Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк.

Натомість інформація про затримання і вручення підозри художньому керівнику дитячого табору "Вікторія" не відповідає дійсності.

"Інформація, поширена деякими ЗМІ, про те, що керівник творчого колективу дитячого табору нібито затримана і їй вручено підозру, не відповідає дійсності", – заявив Форостяк.

Нагадаємо, повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровлювального комплексу надійшло в п'ятницю о 23:34. Пожежники прибули через декілька хвилин, але через зворотну тяги вогонь поширився миттєво, і до приїзду рятувальників будівля вже палала. Через дві години вогонь загасили, він повністю знищив один з корпусів табору.

Під завалами були знайдені тіла двох загиблих дівчаток 8 і 9 років.

В Одеській області оголошено дводенний траур.

Одеська поліція затримала Петроса Саркісяна, директора дитячого табору "Вікторія". Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Згодом рятувальники знайшли рештки третьої дитини.

Приблизно з 17 години біля мерії Одеси проходить мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю. Сталася бійка, поліція застосувала газ. Увечері протестувальники намагалися встановити намети, правоохоронці їм завадили.

Член громадської "Групи 2 травня", експерт-біохімік Владислав Балинський провів сьогодні суспільне інспектування табору "Вікторія" і виявив низку порушень.

Зазначимо, табір "Вікторія" – муніципальний дитячий табір, в якому щорічно за рахунок коштів міського бюджету Одеси відпочивають близько 5 тисяч дітей, в тому числі діти з багатодітних і малозабезпечених сімей та діти інших пільгових категорій, переможці конкурсів та турнірів, олімпіад і змагань, діти учасників АТО і діти-переселенці. У травні Президент Петро Порошенко проінспектував глагерь "Вікторія" під час робочого візиту до Одеси.