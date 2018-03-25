Пожежа в російському Кемерово: загинули п'ятеро, в області режим надзвичайної ситуації, – ФОТО
Про це розповіли у Слідчому комітеті Росії. Як повідомляє "Інтерфакс", мова йде про трьох жінок, чоловіка і дитину.
Раніше відомство повідомляло про трьох загиблих дітей і жінку.
Всього за медичною допомогою звернулися 32 постраждалих, з яких 30 госпіталізовано, додали в СК.
Родичі також розшукують 17 осіб, які перебували в торговому центрі в момент пожежі.
Глава МНС Росії Володимир Пучков повідомив, що в будівлі, яка горить, обвалилися перекриття.
Окрім того, Пучков запровадив режим надзвичайної ситуації в Кемеровській області у зв'язку з пожежею в торговому центрі. Він зауважив, що це потрібно для надання підтримки місцевим службам.
Фото: interfax.ru
Фото: interfax.ru
Фото: interfax.ru
Фото: interfax.ru
Фото: interfax.ru
Нагадаємо, в російському місті Кемерово сьогодні загорівся торговий центр "Зимова вишня".
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