Пожежа в російському Кемерово: загинули п'ятеро, в області режим надзвичайної ситуації, – ФОТО

Кількість загиблих у пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово (РФ) зросла до п'яти.

Про це розповіли у Слідчому комітеті Росії. Як повідомляє "Інтерфакс", мова йде про трьох жінок, чоловіка і дитину.

Раніше відомство повідомляло про трьох загиблих дітей і жінку.

Всього за медичною допомогою звернулися 32 постраждалих, з яких 30 госпіталізовано, додали в СК.

Родичі також розшукують 17 осіб, які перебували в торговому центрі в момент пожежі.

Глава МНС Росії Володимир Пучков повідомив, що в будівлі, яка горить, обвалилися перекриття.

Окрім того, Пучков запровадив режим надзвичайної ситуації в Кемеровській області у зв'язку з пожежею в торговому центрі. Він зауважив, що це потрібно для надання підтримки місцевим службам.



Фото: interfax.ru



Фото: interfax.ru



Фото: interfax.ru



Фото: interfax.ru



Фото: interfax.ru

Нагадаємо, в російському місті Кемерово сьогодні загорівся торговий центр "Зимова вишня".