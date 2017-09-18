Пожежа вщент знищила базу відпочинку в Закарпатській області

Загиблих та травмованих від пожежі немає

Уніч на понеділок, 18 вересня, пожежа знищила базу відпочинку в Тячівському районі Закарпатської області.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до рятувальників 18 вересня о 2:34 ночі, повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

На місце пожежі – на вул. Гагаріна у смт Солотвино - було направлено 11 вогнеборців, три одиниці спецтехніки та дві мотопомпи.

"На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі складала 130 кв. м, вогонь швидко поширювався всією 2-поверховою будівлею бази відпочинку. Також існувала загроза перекидання полум’я на поряд розташовану сусідню базу відпочинку", - розповідають у ДСНС.

Повідомляють, що о 3:30 пожежу вдалося локалізувати, ліквідація ж тривала до 4:54. Вогнем знищено покрівлю будівлі площею 130 кв. м та дерев’яні конструкції стін, а також майно, що знаходилося всередині.

"Вогнеборцями врятовано від знищення сусідню базу відпочинку", - зазначили у службі. Там наголосили, що загиблих та травмованих від пожежі немає.

Нагадаємо, Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).

Крім того співробітники поліціі затримали та спільно з прокуратурою повідомили про підозру співробітниці табору, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку в оздоровчому закладі.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.

У мережі з'явилося відео з нагрудної камери одного з пожежників, які гасили пожежу в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі.

Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.

Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Ввечері 16 вересня біля мерії Одеси пройшов мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю.