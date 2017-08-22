Пожежа вщент знищила село на Донбасі, - Жебрівський (ФОТО)

Маленьке село Новокам'янка Бахмутського району Донецької області майже повністю знищив вогонь.

"Сьогодні вогонь приніс ще одну біду на Донеччину: близько 14-ї години практично повністю знищив село Новокам’янка Бахмутського району - з 5 будинків у населеному пункті вщент згоріли 4, на подвір’ї п’ятого будинку вогнем пошкоджено сарай, автівку, погоріли кури", - повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на сторінці у Facebook.



Фото: Павло Жебрівський

За його даними, ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі поки невідома.



Фото: Павло Жебрівський



Фото: Павло Жебрівський

"Шестеро погорільців знайшли притулок у родичів у сусідніх селищах. Одній родині з чотирьох осіб йти нікуди, тож дав завдання голові Бахмутської РДА Володимиру Боханову знайти людям помешкання. Як він мені доповів, родину (78-річну жінку, 58-ми та 55-річних чоловіка та його дружину й 29-річного сина) розмістили у гуртожитку ДП "Артемсіль". Притулок для них тимчасовий, завтра зранку вирішуватимемо, де їх розмістити на триваліший час. Поки що погорільцям доправили продукти та одяг", - уточнив голова Донецької ВЦА.

Нагадаємо, що до 22 серпня на всій території України, окрім Одеської та Закарпатської областей, утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.