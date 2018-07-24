Пожежі у Швеції знищили 25 тис гектарів лісу
За інформацією видання, пожежі вже завдали збитків країні у обсязі 900 млн шведських крон (87 млн євро), повідомляє The Local.
Загальна кількість лісових пожеж у країні скоротилась з 80 минулого тижня до 21 станом на сьогодні.
Проте влада попереджає, що ризик виникнення нових пожеж як і раніше високий. Очікується, що максимальні температури на території Швеції у найближчі дні зберігатимуться на позначці 30 градусів за Цельсієм.
Площі сьогоднішніх пожеж значно більші за пожежі у Вестманланді. У 2014 році там згоріли 14 тисяч гектарів і ці лісові пожежі на той момент вважалися найсерйознішими за останні 40 років.
Нагадаємо, що країни Євросоюзу направили техніку та рятувальників Швеції, територію якої охопили масштабні лісові пожежі.
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