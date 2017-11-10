CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ10 жовтня лісові пожежі повністю знищили район Кофі-Парк в каліфорнійській Санта-Розі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пожежі в Каліфорнії знищили цілий район
Внаслідок пожежі загинули 15 осіб
Фото: Nick Giblin / DroneBase / AP
Від пожеж також постраждали декілька сусідніх селищ, в цілому згоріли дві тисячі будинків, пише "Медуза".
Всього з постраждалих районів було евакуйовано 20 тисяч осіб. 15 людей загинули.
Нагадаємо, більшість пожеж почалася близько 10 години вечора в неділю, 8 жовтня. Їх причини поки не встановлені.
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11 10 2017 12:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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