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Пожежі в Каліфорнії знищили цілий район

Внаслідок пожежі загинули 15 осіб
10 жовтня лісові пожежі повністю знищили район Кофі-Парк в каліфорнійській Санта-Розі.
Пожежі в Каліфорнії знищили цілий район Фото: Nick Giblin / DroneBase / AP

Від пожеж також постраждали декілька сусідніх селищ, в цілому згоріли дві тисячі будинків, пише "Медуза".

Всього з постраждалих районів було евакуйовано 20 тисяч осіб. 15 людей загинули.

Нагадаємо, більшість пожеж почалася близько 10 години вечора в неділю, 8 жовтня. Їх причини поки не встановлені.

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11 10 2017 12:51
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