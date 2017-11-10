Пожежі в Каліфорнії знищили цілий район

10 жовтня лісові пожежі повністю знищили район Кофі-Парк в каліфорнійській Санта-Розі.

Від пожеж також постраждали декілька сусідніх селищ, в цілому згоріли дві тисячі будинків, пише "Медуза".

Всього з постраждалих районів було евакуйовано 20 тисяч осіб. 15 людей загинули.

Нагадаємо, більшість пожеж почалася близько 10 години вечора в неділю, 8 жовтня. Їх причини поки не встановлені.