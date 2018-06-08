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Пожежні просять суд призупинити роботу в Києві 33 ТРЦ, 3 лікарні та 9 шкіл

Серед ТРЦ, щодо яких подано позов, вказані універмаг "Україна", ТРЦ "Sky Mall" і "New Way"
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Києві просить адміністративний суд частково призупинити роботу 33 торгово-розважальних центрів, дитячих садків, шкіл і лікарень через порушення правил пожежної безпеки.
Пожежні просять суд призупинити роботу в Києві 33 ТРЦ, 3 лікарні та 9 шкіл Фото: з відкритих джерел

Відомство подало 33 позови до адміністративного суду про застосування заходів реагування, передбачених статтею 68 Кодексу цивільного захисту України, повідомляють "Українські новини".

ДСНС просить суд частково призупинити роботу 21 торгового підприємства, культурного та розважального закладу, трьох медичних установ зі стаціонарним лікуванням, дев'яти шкіл і дитсадків.

В інформації на сайті Головного управління ДСНС у Києві, серед ТРЦ, щодо яких подано позов, вказані універмаг "Україна", ТРЦ "Sky Mall" і "New Way".

Станом на 2 серпня рішення за позовами судами не прийняті.

Як відомо, масові перевірки місць великого скупчення людей - торгових і розважальних центрів, лікарень, шкіл, дитсадків - почалися в Україні навесні цього року після великої пожежі в російському Кемерові, де загинули 60 осіб, у тому числі 41 дитина.

Планові та позапланові перевірки пройшли в 33,4 тис. закладів, практично на всіх об'єктах були виявлені порушення пожежної безпеки За результатами перевірок до адміністративних судів направлено 884 заяви про припинення експлуатації об'єктів. Про задоволення таких позовів не повідомляли.

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06 08 2018 15:57
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