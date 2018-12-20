Пожежник заявив суду, що у палаючій "Вікторії" не було води й начальства

У найближчі дні суд шляхом електронного розподілу вирішить, хто і коли розгляне клопотання захисника Стоянова щодо відводу судді Чаплицького

Київський райсуд Одеси під головуванням Віктора Чаплицького заслухав сьогодні, 20 грудня, свідчення у "справі Саркісяна-Ланіної" командира підрозділу ДСНС Сергія Бурдейного, який першим прибув на місце пожежі в дитячому таборі "Вікторія" 15 вересня 2017 року.

"Мій підрозділ прибув на територію оздоровчого закладу першим - о 23 год. 40 хв. Але дерев'яний двоповерховий корпус №5, з якого не евакуювали, як з'ясувалось пізніше, трьох дівчаток, уже палав по всьому периметру. Оскільки температура горіння була дуже високою - зайти всередину приміщення було неможливо. Також виявилось, що у пожежній водоймі недостатньо води для організації гасіння пожежі - довелось шукати інше джерело і тягнути воду здалеку", - розповів свідок Бурдейний, повідомляє "Укрінформ".

Крім того, зауважив командир підрозділу рятувальників, працівники табору були охоплені панікою, ніхто не міг доповісти про проведену евакуацію дітей. Марно він шукав когось із відповідальних, старших посадовців.

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Зі свого боку, екс-директор закладу Петрос Саркісян заперечив покази свідка Бурдейного щодо неможливості скористатись пожежною водоймою для гасіння вогню.

А адвокат Микола Стоянов, що захищає інтереси родин, потерпілих від пожежі, звернувся до суду з двома клопотаннями: викликати для дачі показів одного з одеситів, що заявив про навмисний підпал корпусу №5, а також повторно накласти арешт на всі приміщення оздоровчо-спортивного табору "Вікторія".

Після того, як суддя Віктор Чаплицький відмовив у задоволенні двох клопотань, оскільки одне з них передбачає виконання додаткових процедур, адвокат Стоянов звернувся з третім клопотанням - про відвід судді Чаплицького.

У найближчі дні суд шляхом електронного розподілу вирішить, хто і коли розгляне клопотання захисника Стоянова щодо відводу судді Чаплицького.

Як повідомлялося, протягом листопада-грудня суд заслухав свідчення неповнолітньої Каті Гариджук, матерів потерпілих внаслідок пожежі дітей Марії Нуржанової та Олени Заболотної, директора Одеського міськдепартаменту освіти і науки Олени Буйневич і заступника керівника облуправління ДСНС Вадима Шулюка.

26 червня 2018 року Київський райсуд Одеси задовольнив клопотання облпрокуратури щодо продовження тримання під вартою екс-директора оздоровчо-спортивного табору "Вікторія", доки триває судове розслідування у кримінальних провадженнях за статтями 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), 366 (службове підроблення) та 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.

До кримінальної відповідальності притягнуто також старшу виховательку Наталію Янчик, що була відповідальною за пожежну безпеку в таборі "Вікторія". У службових зловживаннях і розтраті коштів підозрюють і заступника директора табору Тетяну Ланіну. У службовій недбалості -двох інспекторів Київського районного підрозділу ДСНС та віце-мера Одеси Зінаїду Цвірінько та керівника будівельної компанії Станіслава Чернишова, причетного до реконструкції спальних корпусів закладу.

Нагадаємо, що в дитячому таборі "Вікторія" вночі 16 вересня в результаті пожежі загинули три дівчинки: 8-річна Софія Мазур, 9-річна Настя Кулинич і 12-річна Сніжана Арпентьєва, яка вважалася зниклою безвісти. Всі вони були вихованками зразкового дитячого хореографічного ансамблю "Адель".

Вогонь повністю знищив один з двоповерхових дерев'яних будинків, де перебували 42 дітей.