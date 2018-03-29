Пожежники починають масштабну перевірку в кінотеатрах і ТЦ
Заходи починаються 30 березня по всій Україні.
"Рішення, яке ми ухвалили, дає можливість провести перевірки всіх місць масового скупчення людей – кінотеатрів, ТЦ, шкіл, садочків. В повній координації з місцевою владо це треба зробити якомога швидше. Це треба робити далі системно", - сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман за підсумками наради з головою ДСНС Миколою Чечоткіним, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.
Він пообіцяв, що перевірки не будуть інструментом тиску.
"Якщо хтось у гонитві за додатковою гривнею хоче захаращити свій заклад додатковими конструкціями, які обмежують план евакуації, з тими треба жорстко поступати", - зазначив Гройсман.
Голова ДСНС зі свого боку підтвердив, що перевірки розпочнуться вже у п'ятницю і проходитимуть по всіх громадських закладах у режимі додаткового тренування персоналу.
"Там, де будуть серйозні порушення, наша позиція буде безкомпромісною", - зазначив Чечоткін.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України дозволив рятувальним службам перевіряти дитсадки, школи, торговельно-розважальні центри, а також об'єкти і підприємства з високим ступенем ризику.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Секретний танк України, або зіграти по "Нотах" 1Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління
- "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки