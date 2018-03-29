Пожежники починають масштабну перевірку в кінотеатрах і ТЦ

У Кабміні пообіцяли, щр перевірки не будуть інструментом тиску

Державна служба з надзвичайних ситуацій розпочинає масштабні перевірки закладів масового скупчення людей на предмет виконання вимог безпеки, передусім пожежної.

Заходи починаються 30 березня по всій Україні.

"Рішення, яке ми ухвалили, дає можливість провести перевірки всіх місць масового скупчення людей – кінотеатрів, ТЦ, шкіл, садочків. В повній координації з місцевою владо це треба зробити якомога швидше. Це треба робити далі системно", - сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман за підсумками наради з головою ДСНС Миколою Чечоткіним, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Він пообіцяв, що перевірки не будуть інструментом тиску.

"Якщо хтось у гонитві за додатковою гривнею хоче захаращити свій заклад додатковими конструкціями, які обмежують план евакуації, з тими треба жорстко поступати", - зазначив Гройсман.

Голова ДСНС зі свого боку підтвердив, що перевірки розпочнуться вже у п'ятницю і проходитимуть по всіх громадських закладах у режимі додаткового тренування персоналу.

"Там, де будуть серйозні порушення, наша позиція буде безкомпромісною", - зазначив Чечоткін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України дозволив рятувальним службам перевіряти дитсадки, школи, торговельно-розважальні центри, а також об'єкти і підприємства з високим ступенем ризику.