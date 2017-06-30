Пожежники повідомили про локалізацію лісової пожежі в Чорнобильській зоні

Пожежа на території лісництва в зоні відчуження Київської області (Чорнобильській зоні) локалізована на площі 7 га.

Про це 30 червня інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

"Завдяки комплексному застосуванню наземних і повітряних сил пожежу локалізовано о 20:15 на площі 7 га. Триває гасіння окремих тліючих вогнищ пожежі", - сказано в повідомленні.

Рятувальні служби скинули близько 184 тонн води.

Всього до гасіння пожежі залучено 36 одиниць техніки та 125 чоловік особового складу, в тому числі вертоліт Мі-8 і 2 літаки Ан-32П від ГСЧС.

Нагадаємо, 29 червня в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції на території Луб'янського лісництва (зона обов'язкового відселення) загорілося 25 гектарів лісу.

Згодом начальник Держслужби з надзвичайних ситуацій в Києві Василь Слободяник заявив, що поки немає передумов, щоб пожежа в зоні відчуження перекинулась на Чорнобильську атомну електростанцію.