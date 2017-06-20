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Пожежу на Хрещатику локалізували, - ДСНС

До гасіння залучено 22 одиниці техніки та 100 чоловік особового складу
Пожежу в будівлі колишнього Центрального гастроному на Хрещатику в Києві локалізовано.
Пожежу на Хрещатику локалізували, - ДСНС Фото: Dmitry Kolomiets

До гасіння залучено 22 одиниці техніки та 100 чоловік особового складу, повідомили у прес-центрі ДСНС.

Як інформує кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", ліквідація пожежі триває. В районі перетину вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького, як і раніше, зберігається задимлення.

За тим, що відбувається, спостерігають десятки перехожих.

Площа пожежі уточнюється - орієнтовна площа становить до 1000 кв. м.

Варто відзначити, проїзд по вулиці Хрещатик і вулиці Богдана Хмельницького перекритий. Автомобілі розгортають біля Майдану Незалежності.

Нагадаємо, сьогодні на вулиці Хрещатик, 40 у центрі Києва сталася пожежа у 3-поверховій будівлі.

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20 06 2017 21:44
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