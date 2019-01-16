Пожежу на олійноекстракційному заводі біля Львова локалізували

В гасінні беруть участь 16 одиниць техніки та 90 рятувальників

Співробітники ДСНС локалізували пожежу на території олійноекстракційного заводу приватного підприємства "Оліяр" у селі Ставчани Пустомитівського району Львівської області за 20 км від облцентру.

"Пожежу локалізовано. В гасінні беруть участь 16 одиниць техніки та 90 рятувальників", - розповів журналістам співробітник прес-служби управління ДСНС Ігор Курус, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За попередніми даними, пожежа спалахнула в одному з резервуарів для сушіння насіння соняшнику. Повідомлення про пожежу на території заводу надійшло до ДСНС о 17.26.

Нагадаємо, що на Львівщині у селі Ставчани Городоцького району виникла пожежа на заводі по виробництву олії “Майола”.

ПП "Оліяр" є одним із найбільших виробників рослинної олії в Україні.