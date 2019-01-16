CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники ДСНС локалізували пожежу на території олійноекстракційного заводу приватного підприємства "Оліяр" у селі Ставчани Пустомитівського району Львівської області за 20 км від облцентру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пожежу на олійноекстракційному заводі біля Львова локалізували
В гасінні беруть участь 16 одиниць техніки та 90 рятувальників
Фото: Варта-1
"Пожежу локалізовано. В гасінні беруть участь 16 одиниць техніки та 90 рятувальників", - розповів журналістам співробітник прес-служби управління ДСНС Ігор Курус, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За попередніми даними, пожежа спалахнула в одному з резервуарів для сушіння насіння соняшнику. Повідомлення про пожежу на території заводу надійшло до ДСНС о 17.26.
Нагадаємо, що на Львівщині у селі Ставчани Городоцького району виникла пожежа на заводі по виробництву олії “Майола”.
ПП "Оліяр" є одним із найбільших виробників рослинної олії в Україні.
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16 01 2019 22:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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