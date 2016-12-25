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Пожежу на ринку "Даринка" у Києві повністю ліквідовано, - ДержНС

Відомо про одного загиблого
Державна служба з надзвичайних ситуацій ліквідувала пожежу в торгових рядах з продажу секонд-хенду на вулиці Мурманській, 6 в Києві.
Пожежу на ринку "Даринка" у Києві повністю ліквідовано, - ДержНС Фото:112.ua

Займання сталося в торгових рядах з продажу товарів секонд хенду на площі 2 тис. кв. м. О 13:10 пожежа була локалізована. У ДержНС відзначили, що гасіння пожежі було значно ускладнено великою кількістю легкозаймистих речей, - повідомляє прес-служба ДержНС Києва.

На місці події працюють 22 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 92 особи особового складу підрозділів ГУ ДержНС України в м.Києві.

Згідно з повідомленням, пожежа була ліквідована о 15:31.

Причина пожежі та збиток поки що не встановлені.

Нагадаємо, КП "Київський метрополітен" закрив станції "Чернігівська" та "Лісова" через пожежу на секонд-хенді.

На місці пожежі  рятувальники виявили тіло жінки.
 
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25 12 2016 17:15
ТЕГИ: пожежа, Київ
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