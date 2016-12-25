НОВИНИДержавна служба з надзвичайних ситуацій ліквідувала пожежу в торгових рядах з продажу секонд-хенду на вулиці Мурманській, 6 в Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пожежу на ринку "Даринка" у Києві повністю ліквідовано, - ДержНС
Відомо про одного загиблого
Фото:112.ua
Займання сталося в торгових рядах з продажу товарів секонд хенду на площі 2 тис. кв. м. О 13:10 пожежа була локалізована. У ДержНС відзначили, що гасіння пожежі було значно ускладнено великою кількістю легкозаймистих речей, - повідомляє прес-служба ДержНС Києва.
На місці події працюють 22 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 92 особи особового складу підрозділів ГУ ДержНС України в м.Києві.
Згідно з повідомленням, пожежа була ліквідована о 15:31.
Причина пожежі та збиток поки що не встановлені.
Нагадаємо, КП "Київський метрополітен" закрив станції "Чернігівська" та "Лісова" через пожежу на секонд-хенді.
На місці пожежі рятувальники виявили тіло жінки.
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