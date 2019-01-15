CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаціональна поліція почала розслідувати вчорашню пожежу на території Києво-Печерської лаври як підпал.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пожежу на території Лаври розслідують як підпал
Поліція зареєструвала кримінальне провадження
Фото: lb.ua
"Зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна)", - повідомила речниця Печерського райуправління поліції Києва Оксана Тищенко, передає Lb.ua.
Попередня причина пожежі - підпал.
Нагадаємо, вчора вдень на території Києво-Печерської лаври загорілася окрема двоповерхова будівля, де проводилася реконструкція. Пожежу вдалося загасити лише через три години, вогонь знищив близько 400 кв. м, у тому числі перекриття між дахом і другим поверхом. Постраждалих і загиблих у результаті пожежі немає.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 01 2019 11:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?