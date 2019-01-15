Пожежу на території Лаври розслідують як підпал

Національна поліція почала розслідувати вчорашню пожежу на території Києво-Печерської лаври як підпал.

"Зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна)", - повідомила речниця Печерського райуправління поліції Києва Оксана Тищенко, передає Lb.ua.

Попередня причина пожежі - підпал.

Нагадаємо, вчора вдень на території Києво-Печерської лаври загорілася окрема двоповерхова будівля, де проводилася реконструкція. Пожежу вдалося загасити лише через три години, вогонь знищив близько 400 кв. м, у тому числі перекриття між дахом і другим поверхом. Постраждалих і загиблих у результаті пожежі немає.