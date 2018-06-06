Пожежу у Чорнобильській зоні локалізували, – ДСНС

У ДСНС запевняють, що ситуація контрольована

Пожежу у зоні відчуження локалізували на загальній площі близько 2 га.

"Станом на 18.05 6 червня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення пожежа локалізована на загальній площі близько 2 га. Продовжуються заходи щодо повної ліквідації займання", - йдеться у повідомленні ДСНС.

У ДСНС запевняють, що ситуація контрольована.

"Відкритого вогню немає, спостерігається тління двох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев та пеньків", - зазначають у рятувальники.

За інформацією ДСНС, радіаційний фон у Києві складає 13 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год), у Чорнобилі - 31 мкР/год (безпечний рівень - до 50 мкР/год), а на промисловому майданчику Чонобильської АЕС радіаційний фон складає 51,6 мкР/год (безпечний рівень - до 140 мкР/год).