Пожежу у Чорнобильській зоні локалізували, – ДСНС
"Станом на 18.05 6 червня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення пожежа локалізована на загальній площі близько 2 га. Продовжуються заходи щодо повної ліквідації займання", - йдеться у повідомленні ДСНС.
У ДСНС запевняють, що ситуація контрольована.
"Відкритого вогню немає, спостерігається тління двох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев та пеньків", - зазначають у рятувальники.
За інформацією ДСНС, радіаційний фон у Києві складає 13 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год), у Чорнобилі - 31 мкР/год (безпечний рівень - до 50 мкР/год), а на промисловому майданчику Чонобильської АЕС радіаційний фон складає 51,6 мкР/год (безпечний рівень - до 140 мкР/год).
Нагадаємо, що 5 червня о 10:10 у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 га.
Поліцейські забезпечують охорону громадського порядку та пропускний режим, повідомляє поліція.
За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці проводять усі необхідні заходи щодо встановлення причин пожежі, з’ясовують всі обставини задимлення та загоряння.
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