Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Пожежу у Чорнобильській зоні локалізували, – ДСНС

У ДСНС запевняють, що ситуація контрольована
Пожежу у зоні відчуження локалізували на загальній площі близько 2 га.
Пожежу у Чорнобильській зоні локалізували, – ДСНС Фото: dsns.gov.ua

"Станом на 18.05 6 червня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення пожежа локалізована на загальній площі близько 2 га. Продовжуються заходи щодо повної ліквідації займання", - йдеться у повідомленні ДСНС.

У ДСНС запевняють, що ситуація контрольована.

"Відкритого вогню немає, спостерігається тління двох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев та пеньків", - зазначають у рятувальники.

За інформацією ДСНС, радіаційний фон у Києві складає 13 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год), у Чорнобилі - 31 мкР/год (безпечний рівень - до 50 мкР/год), а на промисловому майданчику Чонобильської АЕС радіаційний фон складає 51,6 мкР/год (безпечний рівень - до 140 мкР/год).

Нагадаємо, що 5 червня о 10:10 у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 га.

Поліцейські забезпечують охорону громадського порядку та пропускний режим, повідомляє поліція.

За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять усі необхідні заходи щодо встановлення причин пожежі, з’ясовують всі обставини задимлення та загоряння.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 06 2018 19:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.