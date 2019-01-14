Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Пожежу у Києво-Печерській лаврі ліквідували

Причини виникнення пожежі встановить слідство
Рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула у 2-поверховій будівлі монастирського комплексу Києво-Печерської лаври.
Пожежу у Києво-Печерській лаврі ліквідували Фото: dsns.gov.ua

"О 19:11 пожежу локалізовано на площі 400 кв. м.о 20:06 пожежу ліквідовано. Попередньо жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва.

Причини виникнення пожежі встановить слідство.

На місці працювало 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 46 чоловік особового складу.

Нагадаємо, що 14 січня у столиці загорілася 2-поверхова будівля монастирського комплексу Києво-Печерської лаври.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 01 2019 21:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.