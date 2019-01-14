CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула у 2-поверховій будівлі монастирського комплексу Києво-Печерської лаври.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пожежу у Києво-Печерській лаврі ліквідували
Причини виникнення пожежі встановить слідство
Фото: dsns.gov.ua
"О 19:11 пожежу локалізовано на площі 400 кв. м.о 20:06 пожежу ліквідовано. Попередньо жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва.
Причини виникнення пожежі встановить слідство.
На місці працювало 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 46 чоловік особового складу.
Нагадаємо, що 14 січня у столиці загорілася 2-поверхова будівля монастирського комплексу Києво-Печерської лаври.
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14 01 2019 21:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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