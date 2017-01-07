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Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано

Справитися з надзвичайною подією вдалося за два дні
Пожежу в Чорнобильській зоні загасили.
Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано фото: ДСНС

Пожежу в Чорнобильській зоні, що виникла 29 червня, вдалося згасити, - повідомила прес-служба ДержНС.

У четвер близько 12:35 у зоні відчуження на території Лубянського лісництва при проведенні технологічної вирубки лісу для прокладення залізниці сталося загоряння порубкових залишків деревини та лісової підстилки, яке поширилося на площу близько 20 га. До вечора площа пожежі досягла 25 га.

Зусиллями пожежників до наступного ранку площу пожежі вдалося скоротити втричі. На боротьбу з вогнем кинули 125 осіб і 36 одиниць техніки, у тому числі вертоліт Мі-8 і два літаки Ан-32П. Увечері в п'ятницю пожежа була локалізована, і рятувальники приступили до гасіння окремих тліючих вогнищ.

У суботу, близько 13:25, пожежа була ліквідована.

Загальний радіаційний фон у зоні відчуження в межах норми.

Нагадаємо, 29 червня в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції на території Луб'янського лісництва (зона обов'язкового відселення) загорілося 25 гектарів лісу.

 
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01 07 2017 14:58
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