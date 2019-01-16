CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРятувальники ліквідували пожежу в центрі столиці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пожежу в центрі Києва загасили
На місці події працювало 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки
Фото: ДСНС
"О 18.54 пожежу ліквідовано", - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
На місці події працювало 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 62 чоловік особового складу.
Пожежники з’ясували, що горів дах 3-поверхової відселеної будівлі. Площа пожежі становила близько 400 кв. м. Існувала загроза розповсюдження вогню на поруч розташований 5-поверховий будинок.
Горіла будівля за адресою вулиця Грушевського, 4Б. Вона розташована за готелем "Дніпро" біля Європейської площі.
Раніше рятувальники заявляли, що жертв та постраждалих не має.
Нагадаємо, що 16 січня 2019 року на Хрещатку спалахнула пожежа у нежитловій будівлі.
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16 01 2019 21:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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