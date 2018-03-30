Позов до НБУ стосовно "Діамантбанку" відхилили
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
"Київський апеляційний адміністративний суд 27 березня 2018 року залишив без задоволення апеляційну скаргу ТОВ "БНС Трейд" на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 січня 2018 року. В ухвалі йшлося про залишення без розгляду позову ТОВ "БНС Трейд" до Національного банку України про визнання протиправною бездіяльність регулятора по відношенню до ПАТ "Діамантбанк", - йдеться в повідомленні.
У регуляторі зазначають, що протягом 2014-2018 років Національний банк виграв 66 судових процесів, у яких позивачі вимагали визнати протиправною бездіяльність регулятора по відношенню до банків, визнаних неплатоспроможними чи ліквідованих. Проте 88 справ наразі ще перебувають на розгляді у судах різних інстанцій.
Як відомо, минулого року Національний банк України вирішив віднести "Діамантбанк" до категорії неплатоспроможних.
Згодом НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Діамантбанк".
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