Позиція Зеленського стала м'якшою щодо переговорів з рф після підштовхувань США – Politico

Підштовхування адміністрації президента Байдена призвели до пом’якшення позиції президента України Володимира Зеленського про те, що мирні переговори з росією не можуть розпочатися за президентства владіміра путіна.

Про це п овідомило видання Politico.

Видання підкреслює, що у понеділок Зеленський вказав на п'ять умов для переговорів, у тому числі озвучені раніше. Серед них – відновлення територіальної цілісності України, покарання за воєнні злочини та репарації. На відміну від минулих заяв, Зеленський не сказав про те, що путін має піти з посади, перш ніж такі переговори можуть відбутися.

Ця зміна, за словами одного з джерел, відбулася після кількох днів переговорів між Києвом та Вашингтоном, зокрема після особистого візиту до Зеленського радника з національної безпеки Байдена Джейка Саллівана.

За словами високопосадовця адміністрації, чиновники США не говорили Зеленському та його помічникам безпосередньо, щоб вони змінили свою позицію, але передали, що Київ має продемонструвати свою готовність розумно і мирно завершити війну. В адміністрації сподіваються, що це покаже світу, що саме Україна, а не росія, хоче закінчити війну.

"Це не означає, що їм потрібно сісти за стіл переговорів зараз. Ми навіть не думаємо, що зараз слушний час, виходячи з того, що робить росія. Але вони мають показати готовність вирішити конфлікт, бо ніхто не хоче, щоб цей конфлікт закінчився, більше за Україну", – зазначив чиновник на умовах анонімності.

Рада національної безпеки США відмовилася коментувати цю історію, але вказала на висловлювання Саллівана, зроблені ним у Києві минулого тижня.

"Розмова, яку нам необхідно провести з міжнародною спільнотою на підтримку України, полягає в тому, якими є умови справедливого та міцного миру для України?… Це те, чого ми маємо намір прагнути, це те, що ми підтримаємо, і це те, до чого, як ми віримо, можуть допомогти наші колективні зусилля", – сказав Салліван під час свого візиту до Києва.